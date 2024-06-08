Некоторым игрокам «Лейкерс» не нравится идея играть под руководством Джей Джей Редика

Несколько игроков «Лейкерс» не хотят выступать под руководством Джей Джей Редика.

«В какой-то момент один-два-три игрока « », не по имени Леброн Джеймс, сказали: «Знаете, мне нравится Джей Джей Редик», но я не уверен, что мне нравится этот «самый умный парень в комнате, я буду говорить с тобой свысока, я все знаю». Я играл против него, я все понимаю, но не хочу», – сказал журналист Fox Sports Джон Фанта.

Ожидается, что новым главным тренером «Лейкерс» станет или Дэн Херли.