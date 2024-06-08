Некоторым игрокам «Лейкерс» не нравится идея играть под руководством Джей Джей Редика

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Несколько игроков «Лейкерс» не хотят выступать под руководством Джей Джей Редика.

«В какой-то момент один-два-три игрока «Лейкерс», не по имени Леброн Джеймс, сказали: «Знаете, мне нравится Джей Джей Редик», но я не уверен, что мне нравится этот «самый умный парень в комнате, я буду говорить с тобой свысока, я все знаю». Я играл против него, я все понимаю, но не хочу», – сказал журналист Fox Sports Джон Фанта.

Ожидается, что новым главным тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик или Дэн Херли.

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