Майкл Портер о том, как Кейтлин Кларк проявила бы себя в НБА: «В ее активе будет несколько трехочковых из угла»

Майкл Портер порассуждал о том, как Кейтлин Кларк проявила бы себя в НБА.

22-летняя баскетболистка в нынешнем сезоне дебютировала в женской НБА в составе «Индианы».

« в порядке. Наверное, это единственная девушка... если бы она оказалась на площадке , в защите она бы ничего не сделала, но в атаке у нее будет несколько трехочковых из угла или дальних. Она может бросать с такого расстояния.

Она в порядке. Никогда не видел ее в деле до турнира NCAA, и был на самом деле в шоке от того, насколько она хороша. Ее игра и дистанция, с которой она может поражать цель – это женская версия Стефа Карри», – считает форвард «Наггетс».