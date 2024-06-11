Майкл Портер о том, как Кейтлин Кларк проявила бы себя в НБА: «В ее активе будет несколько трехочковых из угла»

Теги Денвер женская НБА НБА Индиана жен Майкл Портер Кейтлин Кларк Баскетбол

Майкл Портер порассуждал о том, как Кейтлин Кларк проявила бы себя в НБА.

22-летняя баскетболистка в нынешнем сезоне дебютировала в женской НБА в составе «Индианы».

«Кейтлин в порядке. Наверное, это единственная девушка... если бы она оказалась на площадке НБА, в защите она бы ничего не сделала, но в атаке у нее будет несколько трехочковых из угла или дальних. Она может бросать с такого расстояния.

Она в порядке. Никогда не видел ее в деле до турнира NCAA, и был на самом деле в шоке от того, насколько она хороша. Ее игра и дистанция, с которой она может поражать цель – это женская версия Стефа Карри», – считает форвард «Наггетс».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Misha_Sapunov
сколько у Дюранта было в первый год?
Про % не скажу, но явно больше, чем 6’0 у него было в первый сезон
+4
-1
+3
Сколько можно сравнивать два разных вида спорта?
+2
0
+2
у нее рост 6’0 и 33% в женской лиге, в нба у нее дай бог 15% было бы, если бы ее конечно не игнорировали на дуге
+4
-3
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий