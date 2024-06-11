Майкл Портер о том, как Кейтлин Кларк проявила бы себя в НБА: «В ее активе будет несколько трехочковых из угла»
Майкл Портер порассуждал о том, как Кейтлин Кларк проявила бы себя в НБА.
22-летняя баскетболистка в нынешнем сезоне дебютировала в женской НБА в составе «Индианы».
«Кейтлин в порядке. Наверное, это единственная девушка... если бы она оказалась на площадке НБА, в защите она бы ничего не сделала, но в атаке у нее будет несколько трехочковых из угла или дальних. Она может бросать с такого расстояния.
Она в порядке. Никогда не видел ее в деле до турнира NCAA, и был на самом деле в шоке от того, насколько она хороша. Ее игра и дистанция, с которой она может поражать цель – это женская версия Стефа Карри», – считает форвард «Наггетс».