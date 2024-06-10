«Они разбудили зверя». Кейтлин Кларк отреагировала на непопадание в состав олимпийской сборной США
Восходящая звезда женского баскетбола Кейтлин Кларк из «Индианы» не войдет в состав олимпийской сборной США, которая выступит в Париже.
Главный тренер «Фивер» Кристи Сайдс рассказала о реакции 22-летней баскетболистки.
«Она узнала об этом в автобусе, после чего написала мне, чтобы я тоже знала. Я просто постаралась подбодрить ее в ответ. Ответ был следующим: «Они разбудили зверя». Мне кажется, это отличная реакция», – заявила Сайдс.