«Они разбудили зверя». Кейтлин Кларк отреагировала на непопадание в состав олимпийской сборной США

Восходящая звезда женского баскетбола Кейтлин Кларк из « » не войдет в состав олимпийской сборной США, которая выступит в Париже.

Главный тренер «Фивер» Кристи Сайдс рассказала о реакции 22-летней баскетболистки.

«Она узнала об этом в автобусе, после чего написала мне, чтобы я тоже знала. Я просто постаралась подбодрить ее в ответ. Ответ был следующим: «Они разбудили зверя». Мне кажется, это отличная реакция», – заявила Сайдс.