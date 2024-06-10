«Они разбудили зверя». Кейтлин Кларк отреагировала на непопадание в состав олимпийской сборной США

Теги сборная США жен женская НБА Индиана жен олимпийский баскетбольный турнир жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Восходящая звезда женского баскетбола Кейтлин Кларк из «Индианы» не войдет в состав олимпийской сборной США, которая выступит в Париже.

Главный тренер «Фивер» Кристи Сайдс рассказала о реакции 22-летней баскетболистки.

«Она узнала об этом в автобусе, после чего написала мне, чтобы я тоже знала. Я просто постаралась подбодрить ее в ответ. Ответ был следующим: «Они разбудили зверя». Мне кажется, это отличная реакция», – заявила Сайдс.

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2 комментария
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Странное решение конечно, можно было заявить что Кэтлин всего 22 года и она играет только первый сезон на уровне профи, но в 2016 году в Рио взяли же Брианну Стюард в возрасте 21 года, которая тоже была новичком в WNBA и никого это не смущало...а почему здесь решили отсеять восходящую звезду непонятно
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Зачем с утра так смешить?
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