В сборной США были обеспокоены тем, как поклонники Кейтлин Кларк отреагируют на ее ограниченное игровое время

Стала известна причина непопадания Кейтлин Кларк в олимпийскую сборную США.

Согласно сообщению USA Today, ветераны сборной США были обеспокоены тем, как миллионы поклонников Кейтлин Кларк отреагируют на ее, вероятно, ограниченное игровое время.

«Два других источника, оба давние ветераны американского баскетбола с многолетним опытом игры в женской НБА, сообщили USA TODAY Sports, что фактором при принятии решения стало беспокойство по поводу того, как миллионы поклонников Кларк отреагируют на то, что ее игровое время, вероятно, будет ограниченно.

Если это правда, то это необыкновенное признание того напряжения, которое эта многомиллионная сенсация, раздающая автографы десяткам детей до и после каждого матча, вызвала у старой гвардии женского баскетбола», – пишет журналистка Кристин Бреннан.

Ранее сегодня стали известны 12 баскетболисток, которые выступят за сборную США на Олимпийских играх в Париже.

В состав американской сборной войдут: Бриттни Грайнер, Эйжа Уилсон, Брианна Стюарт, Алисса Томас, Нафиса Коллиер, Джеуэлл Лойд, Келси Плам, Джеки Янг, Сабрина Ионеску, Челси Грэй, Калиа Коппер, Дайана Таурази.