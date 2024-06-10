Пол Пирс о женской сборной США: «Вы заявляете, что хотите развивать свой спорт, а потом не берете самую популярную девчонку в сборную?»

Теги Пол Пирс сборная США жен женская НБА Индиана жен олимпийский баскетбольный турнир жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Пол Пирс удивился непопаданию Кейтлин Кларк в сборную США.

«Я очень разочарован. Это неправильно. Понимаю, что она новичок. Но мне не дает покоя мысль. Вы заявляете, что хотите развивать свой спорт, а потом не берете самую популярную девчонку в женском баскетболе в сборную? Как вообще вы собираетесь расти на национальном и международном уровне? Это же элементарный здравый смысл! Иногда нужно дать понять другим членам сборной, что все выходит за рамки исключительно игровых рамок.

Это упущенная возможность. Они сделали шаг назад. Совершили серьезную ошибку», – заключил Пирс.

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1 комментарий
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А эта сборная будет соревноваться в числе подписчиков в инсте? Или в баскетбол играть?
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