Кейтлин Кларк о 1-м матче финала НБА: «Я не смотрела. Вместо этого у меня была женская серия по софтболу среди колледжей»

Теги Бостон Даллас женская НБА НБА Индиана жен НБА плей-офф Кейтлин Кларк Баскетбол

Кейтлин Кларк призналась, что не смотрела первый матч финала НБА.

«Я не смотрела. Вместо этого у меня была женская Мировая серия по софтболу среди колледжей.

Там есть одна девушка, которая играет за Техас, она первокурсница и жила в паре улиц от меня, когда я была маленькой», – рассказала звезда женской НБА.

Первая встреча финальной серии «Селтикс» – «Мэверикс» достигла 17-летнего минимума по ТВ-аудитории.

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6 комментариев
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Вместо топ вывески выбрала какой-то проходняк. Ну это её право, но выглядит странно.
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Дело каждого что смотреть. Журналисты спросили - она ответила.
Другое дело что эта новость делает на спортсе))
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Ответ Forza
Да не странно это выглядит. Есть спортсмены, которые вообще не смотрят соревнования по тому виду спорта, в котором выступают. Демар ДеРозан говорил, что большинство игроков НБА вообще не смотрят игры. Фил Джексон говорил, что даже плей-офф не смотрит. Яннис признавался, что не смотит баскет по ТВ, предпочитая ходить на игры. Это абсолютно нормальная история. Не знаю, почему всех так сколыхнула эта новость и что здесь необычного. Если бы мой друг детсва на каких нибудь важных соревнованиях выступал, я бы тоже предпочёл в прямую их посмотреть, а не первый матч финала НБА. И не считал бы это странным, как и клоуном себя бы не считал.
Очень много хоккеистов тоже в интервью говорят, что не смотрят хоккей.
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Женщине иногда полезно молчать..Лютик,без обид...
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Ответ scorp19
Вместо топ вывески выбрала какой-то проходняк. Ну это её право, но выглядит странно.
Да не странно это выглядит. Есть спортсмены, которые вообще не смотрят соревнования по тому виду спорта, в котором выступают.

Демар ДеРозан говорил, что большинство игроков НБА вообще не смотрят игры.
Фил Джексон говорил, что даже плей-офф не смотрит.
Яннис признавался, что не смотит баскет по ТВ, предпочитая ходить на игры.

Это абсолютно нормальная история. Не знаю, почему всех так сколыхнула эта новость и что здесь необычного. Если бы мой друг детсва на каких нибудь важных соревнованиях выступал, я бы тоже предпочёл в прямую их посмотреть, а не первый матч финала НБА. И не считал бы это странным, как и клоуном себя бы не считал.
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