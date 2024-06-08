Кейтлин Кларк о 1-м матче финала НБА: «Я не смотрела. Вместо этого у меня была женская серия по софтболу среди колледжей»
Кейтлин Кларк призналась, что не смотрела первый матч финала НБА.
«Я не смотрела. Вместо этого у меня была женская Мировая серия по софтболу среди колледжей.
Там есть одна девушка, которая играет за Техас, она первокурсница и жила в паре улиц от меня, когда я была маленькой», – рассказала звезда женской НБА.
Первая встреча финальной серии «Селтикс» – «Мэверикс» достигла 17-летнего минимума по ТВ-аудитории.
Другое дело что эта новость делает на спортсе))
Демар ДеРозан говорил, что большинство игроков НБА вообще не смотрят игры.
Фил Джексон говорил, что даже плей-офф не смотрит.
Яннис признавался, что не смотит баскет по ТВ, предпочитая ходить на игры.
Это абсолютно нормальная история. Не знаю, почему всех так сколыхнула эта новость и что здесь необычного. Если бы мой друг детсва на каких нибудь важных соревнованиях выступал, я бы тоже предпочёл в прямую их посмотреть, а не первый матч финала НБА. И не считал бы это странным, как и клоуном себя бы не считал.