Михаил Беленицкий подпишет полноценный контракт и останется в УНИКСе («Перехват»)

Михаил Беленицкий подпишет полноценный контракт с УНИКСом.

Легкий форвард (21 год, 204 см) и казанский клуб согласовали контракт по системе 1+1.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Беленицкий присоединился к в начале апреля на правах аренды из «Нижнего Новгорода». Клуб получит компенсацию за игрока.

Беленицкий выходил в старте бело-зеленых в 9 из 15 матчей плей-офф Лиги ВТБ, набирая в среднем по 4,3 очка и 2,4 подбора.