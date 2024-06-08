Ненад Димитриевич покинет УНИКС

Ненад Димитриевич завершил выступления за УНИКС.

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич (26 лет, 190 см) решил воспользоваться опцией выхода из контракта с казанским клубом и продолжит карьеру в другой команде.

Северомакедонский игрок попрощался с партнерами по команде, сообщает «Свободный агент».

По информации инсайдеров, Димитриевич договорился с « » о подписании контракта на два года

Димитриевич был признан самым ценным игроком минувшего регулярного чемпионата лиги ВТБ. Защитник в регулярке принял участие в 35 матчах казанской команды, набирая в среднем 19,0 очка, 6,6 передачи, 3,6 подбора и 1,3 перехвата при средней эффективности в 23,9 балла.