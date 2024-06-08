Ненад Димитриевич покинет УНИКС

Теги возможные переходы УНИКС Милан Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Ненад Димитриевич завершил выступления за УНИКС.

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич (26 лет, 190 см) решил воспользоваться опцией выхода из контракта с казанским клубом и продолжит карьеру в другой команде.

Северомакедонский игрок попрощался с партнерами по команде, сообщает «Свободный агент».

По информации инсайдеров, Димитриевич договорился с «Миланом» о подписании контракта на два года

Димитриевич был признан самым ценным игроком минувшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Защитник в регулярке принял участие в 35 матчах казанской команды, набирая в среднем 19,0 очка, 6,6 передачи, 3,6 подбора и 1,3 перехвата при средней эффективности в 23,9 балла.

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4 комментария
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Поблагодарим игрока за фантастическую игру, за победы и самоотдачу, желаем успехов в новом клубе!
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Второго такого Униксу будет сложно найти в нынешних условиях.
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его можно понять. такие фолы как на последней минуте первого финального матча получать не хочется даже за огромные бабки. "молодцы" втб!
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