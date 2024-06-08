Андрей Воронцевич о возможном возвращении в ЦСКА: «Почему нет? Это мой клуб, я провел здесь 14 лет»

Андрей Воронцевич не исключает возвращение в ЦСКА.

36-летний форвард выступал за армейцев с 2006 по 2020 годы.

– Контракт с «НН» у вас составлен по схеме 1+1. Что будет дальше?

– Сейчас пока будет отдых. Надо отдохнуть недельку и начать потихонечку восстановительный процесс, а потом и тренировочный. Сейчас я пока еще в Казани. Будет у нас закрытие сезона.

У меня контракт с «Нижним». Да, там есть опция выхода. Но пока есть так, как есть. Пока так.

– Вы находитесь в потрясающей игровой форме. И – это видно невооруженным глазом – очень подошли бы чемпионской команде ЦСКА. Если красно‑синие позовут вас вернуться обратно, согласитесь?

– Мы всегда открыты для диалога и с удовольствием будем общаться. Почему нет? Это мой клуб, команда, за которую я выступал на протяжении 14 лет. Будем общаться так или иначе со всеми. Вы знаете, что я коммуникабельный человек. Поживем – увидим. В жизни все возможно. Сейчас, думаю, и нужно восстановиться после сезона и хорошо войти в рабочий режим, потому что лето для менеджеров и скаутов клубов – всегда напряженная пора для определения состава на будущий сезон.