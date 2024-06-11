Джей Ар Смит: «Дэн Херли принял лучшее решение. Сто процентов»

Теги Джей Ар Смит Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Джей Ар Смит прояснил свою позицию по Дэну Херли.

Экс-игрок «Лейкерс» недавно посоветовал главному тренеру Коннектикута не принимать предложение калифорнийского клуба.

«Почему я это сделал? Он мой бывший тренер. У него все хорошо складывается в Коннектикуте. Исходя из того, какая ситуация в «Лейкерс» прямо сейчас, а также того, что там происходило раньше, я подумал, что Коннектикут подходит ему гораздо лучше.

Он отказался? Правильно! Мне нравится. Дэн Херли принял лучшее решение. Сто процентов», – заявил Смит.

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3 комментария
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Молодец Леброн. Сделал лал очень привлекательным франчайзом
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А херли Дэн вообще должен был идти в ЛАЛ ?
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Крутые команды выстраиваются вокруг тренеров и вместе проходят через трудности, вот это сила. А плясать вокруг капризной дивы больше не работает, мяч не врет.
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