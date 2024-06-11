Джей Ар Смит: «Дэн Херли принял лучшее решение. Сто процентов»
Джей Ар Смит прояснил свою позицию по Дэну Херли.
Экс-игрок «Лейкерс» недавно посоветовал главному тренеру Коннектикута не принимать предложение калифорнийского клуба.
«Почему я это сделал? Он мой бывший тренер. У него все хорошо складывается в Коннектикуте. Исходя из того, какая ситуация в «Лейкерс» прямо сейчас, а также того, что там происходило раньше, я подумал, что Коннектикут подходит ему гораздо лучше.
Он отказался? Правильно! Мне нравится. Дэн Херли принял лучшее решение. Сто процентов», – заявил Смит.