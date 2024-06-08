Джей Ар Смит посоветовал Дэну Херли не принимать предложение «Лейкерс»

Теги Джей Ар Смит Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Джей Ар Смит написал в соцсетях кандидату на пост тренера «Лейкерс» Дэну Херли.

«Не берись за это!» – написал экс-игрок НБА.

Смит выступал под руководством Херли на школьному уровне с 2002 по 2004 годы, после чего был выбран под 18-м номером на драфте-2004 НБА, не посещая колледж. В последний раз он играл в лиге за «Лейкерс» в сезоне-19/20, когда команда выиграла чемпионат.

Коннектикут под руководством Херли побеждал в двух последних сезонах NCAA.

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3 комментария
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Я видел, что Херли хотят предложить 100 млн на 8 лет. Надо быть идиотом, чтобы не принять такое предложение, если столько предлагают, то тебя не уволят, из-за провала в первом сезоне. Да и вряд-ли Херли сможет выступить хуже Хэма, атаку во времена отдыха Леброна построить сможет (раз смог построить лучшую атаку в NCAA), а тайм-ауты брать вовремя не так уж сложно.
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было бы интересно, если Хёрли своего братана пристроит, того самого Бобби Хёрли, который в составе студентов под руководством Майка Кжижевски обыгрывал Дримтиму перед Олимпиадой 92.
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Джей Ар Смит херни советовать не будет))
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