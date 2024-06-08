Джей Ар Смит посоветовал Дэну Херли не принимать предложение «Лейкерс»

Джей Ар Смит написал в соцсетях кандидату на пост тренера «Лейкерс» Дэну Херли.

«Не берись за это!» – написал экс-игрок .

выступал под руководством на школьному уровне с 2002 по 2004 годы, после чего был выбран под 18-м номером на драфте-2004 НБА, не посещая колледж. В последний раз он играл в лиге за « » в сезоне-19/20, когда команда выиграла чемпионат.

Коннектикут под руководством Херли побеждал в двух последних сезонах .