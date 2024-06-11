Дэн Херли: «Благодарен за полученный опыт»

Дэн Херли выступил с заявлением после отказа возглавить «Лейкерс».

Главный тренер Коннектикута получил предложение от «озерников» возглавить команду, но после нескольких дней раздумий отклонил его.

«Я благодарен за полученный опыт. Но сейчас могу сказать, что невероятно горжусь чемпионской культурой, которую мы выстроили в Коннектикуте.

Мы провели командное собрание перед сегодняшней тренировкой. Сконцентрированы на том, чтобы становиться лучше этим летом и еще сильнее сплотиться, ведь нацелены и дальше бороться за чемпионские титулы», – говорится в заявлении .