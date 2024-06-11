Дэн Херли: «Благодарен за полученный опыт»

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Дэн Херли выступил с заявлением после отказа возглавить «Лейкерс».

Главный тренер Коннектикута получил предложение от «озерников» возглавить команду, но после нескольких дней раздумий отклонил его.

«Я благодарен за полученный опыт. Но сейчас могу сказать, что невероятно горжусь чемпионской культурой, которую мы выстроили в Коннектикуте.

Мы провели командное собрание перед сегодняшней тренировкой. Сконцентрированы на том, чтобы становиться лучше этим летом и еще сильнее сплотиться, ведь нацелены и дальше бороться за чемпионские титулы», – говорится в заявлении Херли.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красава
+3
-1
+2
И двухкратным увеличением зп
0
0
0
Теперь каждый год слухи об НБА и увеличение зп в два раза. Опыт надо нарабатывать.
+1
-1
0
Ответ Михаил Опякин
Теперь каждый год слухи об НБА и увеличение зп в два раза. Опыт надо нарабатывать.
Хороший опыт. Кшишевски подсобил коллеге.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий