Университет Кентукки предлагал Дэну Херли 11 миллионов долларов в год за работу главным тренером

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут университет Кентукки Дэн Херли Баскетбол

Дэн Херли уже получал финансово крупное предложение в это межсезонье.

Университет Кентукки предлагал специалисту 11 миллионов долларов в год – самую большую зарплату в NCAA. «Лейкерс» превысили это предложение менее чем на миллион в год (11,66).

Херли остался тренировать Коннектикут, с которым завоевал 2 титула чемпионов NCAA за последние 2 года.

Баскетбольную программу университета Кентукки возглавил Марк Поуп.

 

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2 комментария
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11 миллионов долларов предложили ,Лейкерс нужно млн в год предлагать что он их соизволил тренировать
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