Университет Кентукки предлагал Дэну Херли 11 миллионов долларов в год за работу главным тренером

Дэн Херли уже получал финансово крупное предложение в это межсезонье.

Университет Кентукки предлагал специалисту 11 миллионов долларов в год – самую большую зарплату в NCAA. « » превысили это предложение менее чем на миллион в год (11,66).

остался тренировать Коннектикут, с которым завоевал 2 титула чемпионов за последние 2 года.

Баскетбольную программу университета Кентукки возглавил Марк Поуп.