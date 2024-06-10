Университет Кентукки предлагал Дэну Херли 11 миллионов долларов в год за работу главным тренером
Дэн Херли уже получал финансово крупное предложение в это межсезонье.
Университет Кентукки предлагал специалисту 11 миллионов долларов в год – самую большую зарплату в NCAA. «Лейкерс» превысили это предложение менее чем на миллион в год (11,66).
Херли остался тренировать Коннектикут, с которым завоевал 2 титула чемпионов NCAA за последние 2 года.
Баскетбольную программу университета Кентукки возглавил Марк Поуп.