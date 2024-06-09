Дэн Херли примет решение по поводу работы в «Лейкерс» в течение следующих суток

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Джини Басс Роб Пелинка Дэн Херли Баскетбол

Ожидается, что решение Дэна Херли будет принято в течение следующих 24 часов.

В эти выходные главный тренер университета Коннектикут Дэн Херли встретился в ​​Лос-Анджелесе с владелицей «Лейкерс» Джини Басс и генеральным менеджером клуба Робом Пелинкой.

Сообщалось, что калифорнийский клуб готов предложить Херли должность главного тренера и контракт на 8 лет и 100 миллионов долларов.

Если Херли примет предложение, он станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в НБА.

За шесть сезонов во главе Коннектикута Херли одержал 141 победу при 58 поражениях. Команда побеждала в двух последних сезонах NCAA.

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6 комментариев
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
а представьте у нас главного тренера усть-каменогорского технического университета позовут в цска!!!
когда студенческая лига будет так же развита как в США то может и позовут, да и вообще в некоторых случаях в Штатах переход на тренерскую деятельность из NCAA в НБА может рассматриваться как понижение в классе, типа как если бы Кшишевски побеждавшего с Дьюком 50 раз подряд пригласили тренировать болото Шарлотт или Детройт
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а представьте у нас главного тренера усть-каменогорского технического университета позовут в цска!!!
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Это тренер не для нынешних Лейкерс. Здесь нужен другой подход. Пусть приходит через несколько лет, после Брона с Дэвисом.
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
будет будет!!1 совсем немного осталось и ровно так же будет развита!
Хатю зить как в Америке((((
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Ответ Stan WarHammer
Это тренер не для нынешних Лейкерс. Здесь нужен другой подход. Пусть приходит через несколько лет, после Брона с Дэвисом.
Почему бы не попробовать себя в такой ситуации, есть люди, которые любят вызовы (и лишние деньги).
По всему, что мы видим это может быть последний/предпоследний сезон Леброна, после него можно строить молодую команду на перспективу. Если тренер Кей поручился за Хёрли, значит LA не получится его уволить в один момент, стало быть у нас будет тренер на 2 сезона, можно как угодно демонизировать Леброна, но я сомневаюсь, что у него хватит запала, чтобы указывать Лейкерс, что им делать.
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