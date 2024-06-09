Дэн Херли примет решение по поводу работы в «Лейкерс» в течение следующих суток
Ожидается, что решение Дэна Херли будет принято в течение следующих 24 часов.
В эти выходные главный тренер университета Коннектикут Дэн Херли встретился в Лос-Анджелесе с владелицей «Лейкерс» Джини Басс и генеральным менеджером клуба Робом Пелинкой.
Сообщалось, что калифорнийский клуб готов предложить Херли должность главного тренера и контракт на 8 лет и 100 миллионов долларов.
Если Херли примет предложение, он станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в НБА.
За шесть сезонов во главе Коннектикута Херли одержал 141 победу при 58 поражениях. Команда побеждала в двух последних сезонах NCAA.
По всему, что мы видим это может быть последний/предпоследний сезон Леброна, после него можно строить молодую команду на перспективу. Если тренер Кей поручился за Хёрли, значит LA не получится его уволить в один момент, стало быть у нас будет тренер на 2 сезона, можно как угодно демонизировать Леброна, но я сомневаюсь, что у него хватит запала, чтобы указывать Лейкерс, что им делать.