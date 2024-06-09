Дэн Херли примет решение по поводу работы в «Лейкерс» в течение следующих суток

Ожидается, что решение Дэна Херли будет принято в течение следующих 24 часов.

В эти выходные главный тренер университета Коннектикут Дэн Херли встретился в ​​Лос-Анджелесе с владелицей « » Джини Басс и генеральным менеджером клуба .

Сообщалось, что калифорнийский клуб готов предложить Херли должность главного тренера и контракт на 8 лет и 100 миллионов долларов.

Если Херли примет предложение, он станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в .

За шесть сезонов во главе Коннектикута Херли одержал 141 победу при 58 поражениях. Команда побеждала в двух последних сезонах .