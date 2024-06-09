Рик Питино: «Не думаю, что Дэн Херли согласится на работу в «Лейкерс»

Рик Питино считает, что Дэн Херли не уйдет из Коннектикута ради «Лейкерс».

«Насколько я слышал, а у меня нет никакой инсайдерской информации, его отец и жена играют очень важную роль в его жизни и они не хотят уходить.

Думаю, что однажды он попробует поработать в , как попробовал Джон Калипари или я. Не думаю, что он согласится на работу в « », но когда-нибудь он попробует свои силы в профессиональной лиге», – сказал легендарный тренер.