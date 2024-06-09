Рик Питино: «Не думаю, что Дэн Херли согласится на работу в «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Рик Питино Дэн Херли Баскетбол

Рик Питино считает, что Дэн Херли не уйдет из Коннектикута ради «Лейкерс».

«Насколько я слышал, а у меня нет никакой инсайдерской информации, его отец и жена играют очень важную роль в его жизни и они не хотят уходить.

Думаю, что однажды он попробует поработать в НБА, как попробовал Джон Калипари или я. Не думаю, что он согласится на работу в «Лейкерс», но когда-нибудь он попробует свои силы в профессиональной лиге», – сказал легендарный тренер.

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2 комментария
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Писать коммент про Дена Херли и удержаться от игры слов просто очень сложная задача.
Удалось, херли, тьфу, не удалось.
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