Журналист Сэм Эмико: «Дэн Херли получит повышение зарплаты от Коннектикута, а «Лейкерс» – Джей Джей Редика»

Сэм Эмико считает, что Дэн Херли не примет предложение «Лейкерс».

«Я думаю, что этим летом получит хорошее продление контракта от университета Коннектикут.

Я слышал, что должность в , которую он действительно хотел бы, как суровый парень с Восточного побережья – это «Никс». Херли получит повышение зарплаты, а « » — , но, по крайней мере, они попытались.

Университет Кентукки также предложил Херли 8 лет и 100 миллионов долларов. Так что он получит примерно столько же, и я удивлюсь, если он примет предложение от команды «Лейкерс», которая требуют большой работы. Тем не менее, я удивлялся раньше и удивлюсь снова. Только, наверное, не в данном случае», – написал журналист Hoopswire.