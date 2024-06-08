Журналист Сэм Эмико: «Дэн Херли получит повышение зарплаты от Коннектикута, а «Лейкерс» – Джей Джей Редика»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Сэм Эмико считает, что Дэн Херли не примет предложение «Лейкерс».

«Я думаю, что Дэн Херли этим летом получит хорошее продление контракта от университета Коннектикут.

Я слышал, что должность в НБА, которую он действительно хотел бы, как суровый парень с Восточного побережья – это «Никс». Херли получит повышение зарплаты, а «Лейкерс» — Джей Джей Редика, но, по крайней мере, они попытались.

Университет Кентукки также предложил Херли 8 лет и 100 миллионов долларов. Так что он получит примерно столько же, и я удивлюсь, если он примет предложение от команды «Лейкерс», которая требуют большой работы. Тем не менее, я удивлялся раньше и удивлюсь снова. Только, наверное, не в данном случае», – написал журналист Hoopswire.

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1 комментарий
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вот это больше похоже на реальность
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