«Лейкерс» готовы предложить Дэну Херли контракт на 8 лет и 100 млн долларов (Энтони Ирвин)

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

«Лейкерс» хотят назначить Дэна Херли на пост главного тренера.

Калифорнийский клуб готов предложить возглавляющему Коннектикут специалисту контракт на 8 лет и 100 миллионов долларов

Об этом сообщил следящий за «Лейкерс» журналист Энтони Ирвин.

Херли пока не принял окончательное решение об переходе из Коннектикута в НБА.

За шесть сезонов во главе Коннектикута Херли одержал 141 победу при 58 поражениях. Команда побеждала в двух последних сезонах NCAA.

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3 комментария
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Действительно, Херли не предложить.
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Боятся что ли что кто то у них из под носа утащит Херли? А вот будет хохма, если Реддик таки жахнет в другом клубе, а ЛАЛ уже повязаны на 8 лет.
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