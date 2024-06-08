«Лейкерс» готовы предложить Дэну Херли контракт на 8 лет и 100 млн долларов (Энтони Ирвин)

«Лейкерс» хотят назначить Дэна Херли на пост главного тренера.

Калифорнийский клуб готов предложить возглавляющему Коннектикут специалисту контракт на 8 лет и 100 миллионов долларов

Об этом сообщил следящий за « » журналист Энтони Ирвин.

Херли пока не принял окончательное решение об переходе из Коннектикута в .

За шесть сезонов во главе Коннектикута Херли одержал 141 победу при 58 поражениях. Команда побеждала в двух последних сезонах .