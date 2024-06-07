Майк Кшишевски стал одним из инициаторов переговоров «Лейкерс» и Дэна Херли

Майк Кшишевски рекомендовал Дэна Херли руководству «Лейкерс».

По сообщению инсайдера Йована Бухи, знаменитый тренер выступает в качестве неофициального консультанта клуба из Лос-Анджелеса. Кшишевски имеет тесные взаимоотношения с Херли и помог ему решиться принять работу в Коннектикуте в 2018 году.

Рекомендации Кшишевски стали одним из ключевых аргументов в рассмотрении кандидатуры Херли на должность главного тренера « ».

До этого знакомство с бывшим тренером рассматривалось в качестве преимущества , который играл под руководством Кшишевски в Дьюке.