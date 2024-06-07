Майк Кшишевски стал одним из инициаторов переговоров «Лейкерс» и Дэна Херли

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Майк Кшишевски рекомендовал Дэна Херли руководству «Лейкерс».

По сообщению инсайдера Йована Бухи, знаменитый тренер выступает в качестве неофициального консультанта клуба из Лос-Анджелеса. Кшишевски имеет тесные взаимоотношения с Херли и помог ему решиться принять работу в Коннектикуте в 2018 году.

Рекомендации Кшишевски стали одним из ключевых аргументов в рассмотрении кандидатуры Херли на должность главного тренера «Лейкерс».

До этого знакомство с бывшим тренером рассматривалось в качестве преимущества Джей Джей Редика, который играл под руководством Кшишевски в Дьюке.

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