Майк Кшишевски стал одним из инициаторов переговоров «Лейкерс» и Дэна Херли
Майк Кшишевски рекомендовал Дэна Херли руководству «Лейкерс».
По сообщению инсайдера Йована Бухи, знаменитый тренер выступает в качестве неофициального консультанта клуба из Лос-Анджелеса. Кшишевски имеет тесные взаимоотношения с Херли и помог ему решиться принять работу в Коннектикуте в 2018 году.
Рекомендации Кшишевски стали одним из ключевых аргументов в рассмотрении кандидатуры Херли на должность главного тренера «Лейкерс».
До этого знакомство с бывшим тренером рассматривалось в качестве преимущества Джей Джей Редика, который играл под руководством Кшишевски в Дьюке.