Решение Дэна Херли по поводу работы в «Лейкерс» будет зависеть от степени контроля, который ему готовы предоставить (Сэм Амико)

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Дэн Херли проведет встречу с «Лейкерс» по поводу должности главного тренера.

Неназванный генеральный менеджер НБА прокомментировал возможность положительного исхода переговоров: «Если «Лейкерс» смогут предоставить ему некоторую степень контроля над составом и баскетбольными процессами команды, думаю, он примет предложение. Если им просто нужен тренер, он останется в Коннектикуте».

По сообщениям инсайдеров, «Лейкерс» готовы сделать Херли крупное предложение на длительный срок.

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