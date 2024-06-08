Решение Дэна Херли по поводу работы в «Лейкерс» будет зависеть от степени контроля, который ему готовы предоставить (Сэм Амико)

Дэн Херли проведет встречу с «Лейкерс» по поводу должности главного тренера.

Неназванный генеральный менеджер прокомментировал возможность положительного исхода переговоров: «Если « » смогут предоставить ему некоторую степень контроля над составом и баскетбольными процессами команды, думаю, он примет предложение. Если им просто нужен тренер, он останется в Коннектикуте».

По сообщениям инсайдеров, «Лейкерс» готовы сделать крупное предложение на длительный срок.