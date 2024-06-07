Мэджик Джонсон о возможном приходе Дэна Херли в «Лейкерс»: «Я воодушевлен и взбудоражен! Это станет поворотным моментом»

Мэджик Джонсон положительно оценил перспективы Дэна Херли в «Лейкерс».

«Услышал новости о том, что Джини Басс и общались с двукратным чемпионом NCAA Дэном Херли о должности главного тренера «Лейкерс».

Я воодушевлен и взбудоражен! Это станет поворотным моментом для организации, Леброна, Энтони Дэвиса, других игроков команды, фанатов и ! Херли может тренировать столько, сколько захочет», – написал легендарный игрок.

Позже Джонсон прокомментировал ситуацию на шоу Джимми Киммела.

«Я бы хотел, чтобы Херли стал тренером. Если мы сможем его подписать, это сработает для всех.

Он хорош в защитных и атакующих стратегиях. Игроки его уважают, у него сильный характер. « » нужен кто-то, кто будет требовать. Заставит играть в силовой баскетбол. «Денвер» всегда будет побеждать, пока мы не сделаем игру более контактной», – заявил Джонсон.