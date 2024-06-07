Мэджик Джонсон о возможном приходе Дэна Херли в «Лейкерс»: «Я воодушевлен и взбудоражен! Это станет поворотным моментом»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА NCAA Джини Басс Роб Пелинка Дэн Херли Баскетбол

Мэджик Джонсон положительно оценил перспективы Дэна Херли в «Лейкерс».

«Услышал новости о том, что Джини Басс и Роб Пелинка общались с двукратным чемпионом NCAA Дэном Херли о должности главного тренера «Лейкерс».

Я воодушевлен и взбудоражен! Это станет поворотным моментом для организации, Леброна, Энтони Дэвиса, других игроков команды, фанатов и НБА! Херли может тренировать столько, сколько захочет», – написал легендарный игрок.

Позже Джонсон прокомментировал ситуацию на шоу Джимми Киммела.

«Я бы хотел, чтобы Херли стал тренером. Если мы сможем его подписать, это сработает для всех.

Он хорош в защитных и атакующих стратегиях. Игроки его уважают, у него сильный характер. «Лейкерс» нужен кто-то, кто будет требовать. Заставит играть в силовой баскетбол. «Денвер» всегда будет побеждать, пока мы не сделаем игру более контактной», – заявил Джонсон.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
а Херли в студентах фигура масштаба Кшишевски или как, а то я немного не понимаю с чего вдруг из за него подняли такой хайп
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий