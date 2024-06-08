Дэн Херли подходит ко встрече с «Лейкерс» «готовым к открытой дискуссии» (Джефф Гудмэн)

Дэн Херли является основным претендентом на должность главного тренера «Лейкерс».

По сообщению аналитика Джеффа Гудмэна, подходит к официальной встрече с Джини Басс и «готовым к открытой дискуссии». Специалист намерен получить представление об ожиданиях сторон, вернуться домой и обдумать решение на выходных.

Двукратный чемпион последних двух лет имеет долгосрочный контракт с Коннектикутом.

По информации источников, переговоры состоялись по рекомендациям и при посредничестве знаменитого тренера Майка Кшишевски, повлиявшего на предыдущее карьерное решение Херли.