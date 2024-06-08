Дэн Херли подходит ко встрече с «Лейкерс» «готовым к открытой дискуссии» (Джефф Гудмэн)
Дэн Херли является основным претендентом на должность главного тренера «Лейкерс».
По сообщению аналитика Джеффа Гудмэна, Дэн Херли подходит к официальной встрече с Джини Басс и Робом Пелинкой «готовым к открытой дискуссии». Специалист намерен получить представление об ожиданиях сторон, вернуться домой и обдумать решение на выходных.
Двукратный чемпион NCAA последних двух лет имеет долгосрочный контракт с Коннектикутом.
По информации источников, переговоры состоялись по рекомендациям и при посредничестве знаменитого тренера Майка Кшишевски, повлиявшего на предыдущее карьерное решение Херли.