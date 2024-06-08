Дэн Херли подходит ко встрече с «Лейкерс» «готовым к открытой дискуссии» (Джефф Гудмэн)

Теги Лейкерс НБА NCAA Майк Кшишевски университет Коннектикут Джини Басс Роб Пелинка Дэн Херли Баскетбол

Дэн Херли является основным претендентом на должность главного тренера «Лейкерс».

По сообщению аналитика Джеффа Гудмэна, Дэн Херли подходит к официальной встрече с Джини Басс и Робом Пелинкой «готовым к открытой дискуссии». Специалист намерен получить представление об ожиданиях сторон, вернуться домой и обдумать решение на выходных.

Двукратный чемпион NCAA последних двух лет имеет долгосрочный контракт с Коннектикутом.

По информации источников, переговоры состоялись по рекомендациям и при посредничестве знаменитого тренера Майка Кшишевски, повлиявшего на предыдущее карьерное решение Херли.

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