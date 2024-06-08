Андрей Воронцевич о 2-м месте УНИКСа: «Золотые медали другого отлива, но серебро не менее ценно»

Теги ЦСКА Андрей Воронцевич УНИКС Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Воронцевич подвел итоги сезона для УНИКСа.

В финальной серии Лиги ВТБ казанская команда с Воронцевичем в составе уступила ЦСКА (1-4).

– Насколько вы довольны серебром по итогам сезона?

– Серебро – это очень приличный, очень достойный результат. Разумеется, все всегда хочется побеждать и быть на вершине пьедестала, но мы радуемся и тем достижениям, которые есть сегодня. Второе место – всегда хороший стимул для работы и развития. Да, конечно, ты на победной ноте завершаешь сезон, то и настроение немного другое. Но расстраиваться не стоит: второе место – это тоже прекрасное достижение. Конечно, золотые медали другого отлива, но серебро не менее ценно.

– Многие считают, что в финале УНИКСу просто не хватило сил, поскольку было потрачено много сил на полуфинальную серию с «Локомотивом».

– Не буду с этим спорить: серия действительно была очень непростая. И до этого, когда играли с «Самарой» в четвертьфинале, тоже нелегко пришлось. Тоже достойная команда. Сейчас вообще в Лиге все команды достойные. Но та серия с «Локомотивом» действительно получилась настоящим триллером, там было очень много интриги.

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