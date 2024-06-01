Андрей Воронцевич о 0-3 финале с ЦСКА: «Надо выходить и бороться»

Андрей Воронцевич рассказал о настрое УНИКСа после трех поражений от ЦСКА.

Для возвращения чемпионства в Лиге ВТБ армейцам необходимо одержать одну победу в финальной серии.

– В четвертой четверти в одной и атак вам сильно попали по лицу. Поэтому, прежде всего вопрос: как самочувствие, что случилось?

– Ну, в лоб попали. Били наотмашь. В финале никто друг другу не уступает. Надеюсь, что Амат М’Бай так не хотел. Был зафиксирован обычный фол. Стало быть, так оно и есть.

– Борьба была равная, но снова проиграл. Что сегодня не получилось в итоге?

– командно играл. Однозначно армейцы лучше гоняли мяч. Он у них вообще очень хорошо двигается. Мы тоже старались играть командно, и первая половина получилась хорошая. Но потом, в конце, ушли в индивидуальные действия, и это не принесло плодов.

– Что будет в воскресенье?

– Надо выходить и бороться.