Джини Басс и Роб Пелинка сегодня проведут в Лос-Анджелесе встречу с Дэном Херли
Дэн Херли может стать новым главным тренером «Лейкерс».
Владелец «озерников» Джини Басс и генеральный менеджер клуба Роб Пелинка сегодня проведут в Лос-Анджелесе встречу с кандидатом на вакантный пост.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Лейкерс» хотели бы заключить контракт с главным тренером университета Коннетикут.
Намерение «Лейкерс» назначить Херли новым тренером команды усилилось, стороны уже обсуждают параметры потенциальной сделки, которая, как ожидается, будет рассчитана на крупную сумму и продолжительный срок.
Херли еще не принял окончательное решение об переходе из Коннектикута в НБА, но переговоры между 51-летним специалистом и «озерниками» продвигаются стремительными темпами, информируют источники.
За шесть сезонов во главе Коннектикута Херли одержал 141 победу при 58 поражениях. Команда побеждала в двух последних сезонах NCAA.