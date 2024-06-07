Джини Басс и Роб Пелинка сегодня проведут в Лос-Анджелесе встречу с Дэном Херли

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Джини Басс Роб Пелинка Дэн Херли Баскетбол

Дэн Херли может стать новым главным тренером «Лейкерс».

Владелец «озерников» Джини Басс и генеральный менеджер клуба Роб Пелинка сегодня проведут в Лос-Анджелесе встречу с кандидатом на вакантный пост.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Лейкерс» хотели бы заключить контракт с главным тренером университета Коннетикут.

Намерение «Лейкерс» назначить Херли новым тренером команды усилилось, стороны уже обсуждают параметры потенциальной сделки, которая, как ожидается, будет рассчитана на крупную сумму и продолжительный срок.

Херли еще не принял окончательное решение об переходе из Коннектикута в НБА, но переговоры между 51-летним специалистом и «озерниками» продвигаются стремительными темпами, информируют источники.

За шесть сезонов во главе Коннектикута Херли одержал 141 победу при 58 поражениях. Команда побеждала в двух последних сезонах NCAA.

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