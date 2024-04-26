Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс не заслуживает такого одноклубника, как Д’Анджело Расселл»

Стивен Эй Смит считает, что Д’Анджело Расселл опозорился перед Лос-Анджелесом.

«Лейкерс» проиграли третий матч серии против «Денвера» на домашней арене.

«Я переживаю за и . Потому что на двоих они набирают 58,7 очка при 59% с игры в этой серии. Остальные игроки « » – 43,7 очка при 39% с игры.

Д’Анджело Расселл опозорился перед фанатами «Лейкерс» на домашней арене. Полный позор. Помните, как они проиграли «Сакраменто» в регулярном чемпионате, и он не знал, что значил тот матч для расстановки в итоговой таблице?

Леброн Джеймс не заслуживает такого одноклубника. Если кто-то подобным образом расставляет свои жизненные приоритеты и не способен сконцентрироваться на задачах клуба – избавьтесь от него. Быть членом «Лейкерс», клуба из Лос-Анджелеса – это привилегия.

Я говорил Джини Басс, , , что это привилегия. Что они должны вывезти некоторых игроков в город и спросить, действительно ли они хотят быть здесь, потому что есть и другие места. Д’Анджело Расселл – один из этих игроков», – сообщил эксперт ESPN.