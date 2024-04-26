Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс не заслуживает такого одноклубника, как Д’Анджело Расселл»
Стивен Эй Смит считает, что Д’Анджело Расселл опозорился перед Лос-Анджелесом.
«Лейкерс» проиграли третий матч серии против «Денвера» на домашней арене.
«Я переживаю за Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Потому что на двоих они набирают 58,7 очка при 59% с игры в этой серии. Остальные игроки «Лейкерс» – 43,7 очка при 39% с игры.
Д’Анджело Расселл опозорился перед фанатами «Лейкерс» на домашней арене. Полный позор. Помните, как они проиграли «Сакраменто» в регулярном чемпионате, и он не знал, что значил тот матч для расстановки в итоговой таблице?
Леброн Джеймс не заслуживает такого одноклубника. Если кто-то подобным образом расставляет свои жизненные приоритеты и не способен сконцентрироваться на задачах клуба – избавьтесь от него. Быть членом «Лейкерс», клуба из Лос-Анджелеса – это привилегия.
Я говорил Джини Басс, Робу Пелинке, Дарвину Хэму, что это привилегия. Что они должны вывезти некоторых игроков в город и спросить, действительно ли они хотят быть здесь, потому что есть и другие места. Д’Анджело Расселл – один из этих игроков», – сообщил эксперт ESPN.
По сабжу: ох и накинулись. Да, ДиЛо провалился, но можно подумать что он такой один.
Тот же Хачимура проваливается постоянно, Ривз периодически, Динвидди туда же, Принса, да даже Дэвис с Леброном проваливаются. Про Хэма вообще молчу.
Сейчас опять начнут крайнего искать, а по факту там проблем поле не паханное, и далеко не в одном компоненте или игроке.
я думаю вывезти в лес будет продуктивнее