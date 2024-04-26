Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс не заслуживает такого одноклубника, как Д’Анджело Расселл»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Джини Басс Энтони Дэвис Роб Пелинка Д’Анджело Расселл Стивен Эй Смит Дарвин Хэм Баскетбол

Стивен Эй Смит считает, что Д’Анджело Расселл опозорился перед Лос-Анджелесом.

«Лейкерс» проиграли третий матч серии против «Денвера» на домашней арене.

«Я переживаю за Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Потому что на двоих они набирают 58,7 очка при 59% с игры в этой серии. Остальные игроки «Лейкерс» – 43,7 очка при 39% с игры.

Д’Анджело Расселл опозорился перед фанатами «Лейкерс» на домашней арене. Полный позор. Помните, как они проиграли «Сакраменто» в регулярном чемпионате, и он не знал, что значил тот матч для расстановки в итоговой таблице?

Леброн Джеймс не заслуживает такого одноклубника. Если кто-то подобным образом расставляет свои жизненные приоритеты и не способен сконцентрироваться на задачах клуба – избавьтесь от него. Быть членом «Лейкерс», клуба из Лос-Анджелеса – это привилегия.

Я говорил Джини Басс, Робу Пелинке, Дарвину Хэму, что это привилегия. Что они должны вывезти некоторых игроков в город и спросить, действительно ли они хотят быть здесь, потому что есть и другие места. Д’Анджело Расселл – один из этих игроков», – сообщил эксперт ESPN.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Максим Тарасов
Типа быть игроком любого другого клуба это не привилегия?) Да нахождение в НБА уже само по себе является привилегией. По сабжу: ох и накинулись. Да, ДиЛо провалился, но можно подумать что он такой один. Тот же Хачимура проваливается постоянно, Ривз периодически, Динвидди туда же, Принса, да даже Дэвис с Леброном проваливаются. Про Хэма вообще молчу. Сейчас опять начнут крайнего искать, а по факту там проблем поле не паханное, и далеко не в одном компоненте или игроке.
Никто из них не вёл себя так как Расселл во время последнего тайм аута. Позор в первую очередь в этом, а не то что он 0 выбросил. Хотя это тоже провал оглушительный.
+8
0
+8
Ответ Mr.BadGuy
Что они должны вывезти некоторых игроков в город и спросить, действительно ли они хотят быть здесь я думаю вывезти в лес будет продуктивнее
в южный централ
+6
0
+6
Типа быть игроком любого другого клуба это не привилегия?) Да нахождение в НБА уже само по себе является привилегией.

По сабжу: ох и накинулись. Да, ДиЛо провалился, но можно подумать что он такой один.

Тот же Хачимура проваливается постоянно, Ривз периодически, Динвидди туда же, Принса, да даже Дэвис с Леброном проваливаются. Про Хэма вообще молчу.
Сейчас опять начнут крайнего искать, а по факту там проблем поле не паханное, и далеко не в одном компоненте или игроке.
+8
-3
+5
В следующем матче забьет 50-60 проц трёх. Лал сами виноваты, надо было брать вторую игру, которую Рассел выиграл практически
+4
0
+4
Что они должны вывезти некоторых игроков в город и спросить, действительно ли они хотят быть здесь

я думаю вывезти в лес будет продуктивнее
+5
-3
+2
Ответ Максим Тарасов
Типа быть игроком любого другого клуба это не привилегия?) Да нахождение в НБА уже само по себе является привилегией. По сабжу: ох и накинулись. Да, ДиЛо провалился, но можно подумать что он такой один. Тот же Хачимура проваливается постоянно, Ривз периодически, Динвидди туда же, Принса, да даже Дэвис с Леброном проваливаются. Про Хэма вообще молчу. Сейчас опять начнут крайнего искать, а по факту там проблем поле не паханное, и далеко не в одном компоненте или игроке.
Про привилегии тоже проорал, спартаковщиной попахивает. Осталось начать рассказывать про фирменные Лос-Энджелеские борщи и стеночки-забегания (зачеркнуто) пик-н-роллы пин-н-попы
+1
0
+1
«Вывести некоторых игроков в город… на лобное место»
0
0
0
Я понимаю, так принято, в ЛА крайнего избивать, но середину тоже терять не стоит. Он ролевой игрок, который ловит ритм с мячом в руках. Ему дали бросить в первой половине 3 или 4 раза из которых половина были броски-гранаты. Ладно бы он 20 раз бросил и ломал своей агрессией атаку, но они ведь даже не играли под него после того как он выдал жаркий матч №2
0
0
0
Ответ fridzon
В следующем матче забьет 50-60 проц трёх. Лал сами виноваты, надо было брать вторую игру, которую Рассел выиграл практически
Какой Рассел? Команда, а не Рассел. ДиЛо хоть и попал 7 трёх, но 1 из 5 с игры и тупые потери
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий