Дэн Херли во вчерашнем подкасте: «Хочу попробовать свои силы на самом высоком уровне, если возникнет подходящая ситуация в НБА»
Дэн Херли вчера признался, что хотел бы попробовать свои силы в НБА.
«Университет Коннектикут идеально мне подходит, но хотелось бы однажды попробовать свои силы на самом высоком уровне, если возникнет подходящая ситуация в НБА.
Подходящая ситуация – это когда клуб хочет, чтобы пришел человек, задающий тон, и привил культуру. Молодые игроки и клуб, который хочет бороться за чемпионство», – сказал Херли во вчерашнем подкасте Майка Франческа.
Сегодня стало известно, что «Лейкерс» намерены предложить Херли крупный долгосрочный контракт.