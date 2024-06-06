Дэн Херли во вчерашнем подкасте: «Хочу попробовать свои силы на самом высоком уровне, если возникнет подходящая ситуация в НБА»

Дэн Херли вчера признался, что хотел бы попробовать свои силы в НБА.

«Университет Коннектикут идеально мне подходит, но хотелось бы однажды попробовать свои силы на самом высоком уровне, если возникнет подходящая ситуация в .

Подходящая ситуация – это когда клуб хочет, чтобы пришел человек, задающий тон, и привил культуру. Молодые игроки и клуб, который хочет бороться за чемпионство», – сказал Херли во вчерашнем подкасте Майка Франческа.

Сегодня стало известно, что « » намерены предложить Херли крупный долгосрочный контракт.