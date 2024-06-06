Дэн Херли во вчерашнем подкасте: «Хочу попробовать свои силы на самом высоком уровне, если возникнет подходящая ситуация в НБА»

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Дэн Херли вчера признался, что хотел бы попробовать свои силы в НБА.

«Университет Коннектикут идеально мне подходит, но хотелось бы однажды попробовать свои силы на самом высоком уровне, если возникнет подходящая ситуация в НБА.

Подходящая ситуация – это когда клуб хочет, чтобы пришел человек, задающий тон, и привил культуру. Молодые игроки и клуб, который хочет бороться за чемпионство», – сказал Херли во вчерашнем подкасте Майка Франческа.

Сегодня стало известно, что «Лейкерс» намерены предложить Херли крупный долгосрочный контракт.

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5 комментариев
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Херли не попробовать то
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Клуб, который хочет бороться за чемпионство есть, но вот с молодыми игроками проблемка))
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Так херли тут думать. Соглашайся уже.
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Обалдеть, с какой скоростью развивается этот инфоповод
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Ответ RayAllen20
Херли не попробовать то
Эдуардо Нахера стал фаворитом на должность ассистента в Lakers
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