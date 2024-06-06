«Лейкерс» и Дэн Херли планируют активизировать переговоры в ближайшие дни

«Лейкерс» хотят нанять Дэна Херли на пост главного тренера.

« » установили предварительный контакт с главным тренером университета Коннектикута. Стороны планируют активизировать переговоры в ближайшие дни, сообщает ESPN.com.

Клуб готов предложить Херли крупное долгосрочное соглашение, которое позволит переманить 51-летнего специалиста из программы, завоевавшей два последних титула чемпиона .

Отмечается, что Херли был в числе основных кандидатов на должность с самого начала процесса, несмотря на то, что клуб провел собеседования с несколькими другими кандидатами.