«Лейкерс» и Дэн Херли планируют активизировать переговоры в ближайшие дни
«Лейкерс» хотят нанять Дэна Херли на пост главного тренера.
«Лейкерс» установили предварительный контакт с главным тренером университета Коннектикута. Стороны планируют активизировать переговоры в ближайшие дни, сообщает ESPN.com.
Клуб готов предложить Херли крупное долгосрочное соглашение, которое позволит переманить 51-летнего специалиста из программы, завоевавшей два последних титула чемпиона NCAA.
Отмечается, что Херли был в числе основных кандидатов на должность с самого начала процесса, несмотря на то, что клуб провел собеседования с несколькими другими кандидатами.