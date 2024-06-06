Дэн Херли сообщил игрокам университета Коннектикут, что ведет переговоры с «Лейкерс»

Дэн Херли подтвердил, что ведет переговоры с «Лейкерс».

Сегодня утром главный тренер университета Коннетикут Дэн Херли встретился со своими игроками и сообщил им, что ведет переговоры с « ».

По словам источника Fox Sports, Херли не хотел скрывать от команды, что его переход в «Лейкерс» вполне реален.

Сегодня стало известно, что «Лейкерс» намерены предложить Херли крупный долгосрочный контракт. 51-летний специалист привел Коннектикут к двум подряд титулам чемпиона .