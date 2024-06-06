Крис Пол: «Очень уважаю Дэна Херли. Не только за то, как он тренирует, но и за то, как его игроки на него реагируют»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Крис Пол НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Крис Пол выразил уважение главному тренеру университета Коннектикут Дэну Херли.

«Что касается Дэна Херли, я очень уважаю его. Не только за то, как он тренирует, но и за то, как его игроки на него реагируют.

Будучи игроком, я всегда вижу, как тренер тренирует. Это понятно, когда во время совещания команды все слушают. Это видно по поведению парней во время штрафных бросков.

Я думаю, что в конечном итоге, если он примет такое решение, он обязательно получит такое уважение», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

Сегодня стало известно, что «Лейкерс» намерены предложить Херли крупный долгосрочный контракт. 51-летний специалист привел Коннектикут к двум подряд титулам чемпиона NCAA.

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