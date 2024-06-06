Крис Пол: «Очень уважаю Дэна Херли. Не только за то, как он тренирует, но и за то, как его игроки на него реагируют»

Крис Пол выразил уважение главному тренеру университета Коннектикут Дэну Херли.

«Что касается Дэна Херли, я очень уважаю его. Не только за то, как он тренирует, но и за то, как его игроки на него реагируют.

Будучи игроком, я всегда вижу, как тренер тренирует. Это понятно, когда во время совещания команды все слушают. Это видно по поведению парней во время штрафных бросков.

Я думаю, что в конечном итоге, если он примет такое решение, он обязательно получит такое уважение», – сказал разыгрывающий « ».

Сегодня стало известно, что « » намерены предложить Херли крупный долгосрочный контракт. 51-летний специалист привел Коннектикут к двум подряд титулам чемпиона .