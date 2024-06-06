Джино Оримма: «Вчера сказал Дэну Херли, что он выиграл бы много чемпионатов с «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Джино Оримма высказался о возможном назначении Дэна Херли тренером «Лейкерс».

«Забавно, но так получилось, что вчера вечером я встречался с Дэном Херли. Я понятия не имел, что происходит, но я наклонился к нему и сказал: «Эй, я думаю, ты выиграл бы много чемпионатов с «Лейкерс», даже больше, чем парень, который никогда не тренировал».

Он посмотрел на меня, мы посмеялись, а сегодня утром я проснулся – и вуаля!

Я не знаю, что будет дальше, но если это случится, это будет плохой день для Коннектикута, и отличный день для Дэна Херли», – сказал главный тренер женской команды университета Коннектикут.

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