Леброн Джеймс о Дэне Херли: «Он чертовски хорош!»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА университет Коннектикут Баскетбол

Леброн Джеймс несколько месяцев назад высказал свое мнение о Дэне Херли.

ESPN.com напомнил о твите звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса о возможном следующем главном тренере лос-анджелесской команды Дэне Херли.

«Он чертовски хорош!!! Как и его помощники. Он очень творчески относится к нападению. Мне это нравится», – написал Джеймс 19 апреля под интервью Херли Джей Джей Редику.

«Лейкерс» намерены сделать крупное долгосрочное предложение Херли, который привел университет Коннектикут к двум подряд титулам чемпиона NCAA.

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8 комментариев
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Джей Джей Редик: "Это не слезы, просто что-то в глаз попало"
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Редик:какого Херли, Леба?
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Херли, меня минусят!!!!
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смешно, что вью Реддику. красиво)
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Ответ bear7904
Редик:какого Херли, Леба?
Свежестью повеяло.
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