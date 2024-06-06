Леброн Джеймс о Дэне Херли: «Он чертовски хорош!»

Леброн Джеймс несколько месяцев назад высказал свое мнение о Дэне Херли.

ESPN.com напомнил о твите звездного форварда « » о возможном следующем главном тренере лос-анджелесской команды Дэне Херли.

«Он чертовски хорош!!! Как и его помощники. Он очень творчески относится к нападению. Мне это нравится», – написал Джеймс 19 апреля под интервью Херли Джей Джей Редику.

«Лейкерс» намерены сделать крупное долгосрочное предложение Херли, который привел университет Коннектикут к двум подряд титулам чемпиона NCAA.