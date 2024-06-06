«Лейкерс» хотят нанять Дэна Херли из Коннектикута в качестве главного тренера

«Лейкерс» намерены сделать крупное предложение Дэну Херли.

Клуб готов предложить главному тренеру Коннектикута долгосрочное соглашение, которое позволит переманить 51-летнего специалиста из программы, завоевавшей два последних титула чемпиона .

Херли перешел в Коннектикут в марте 2018 года.

«Мы сосредоточимся на том, чтобы это был трехлетний рывок», – заявил специалист в апреле, после завоевания второго трофея.

За шесть сезонов во главе команды Херли одержал 141 победу при 58 поражениях.