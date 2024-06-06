«Лейкерс» хотят нанять Дэна Херли из Коннектикута в качестве главного тренера

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Баскетбол

«Лейкерс» намерены сделать крупное предложение Дэну Херли.

Клуб готов предложить главному тренеру Коннектикута долгосрочное соглашение, которое позволит переманить 51-летнего специалиста из программы, завоевавшей два последних титула чемпиона NCAA.

Херли перешел в Коннектикут в марте 2018 года.

«Мы сосредоточимся на том, чтобы это был трехлетний рывок», – заявил специалист в апреле, после завоевания второго трофея.

За шесть сезонов во главе команды Херли одержал 141 победу при 58 поражениях.

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7 комментариев
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Редик: а херли Херли?
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Если кто то и сможет его переманить из студенческого, то только Лейкерс
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Ого. Леброн-то знает? Или он уже навострил лыжи в Филу)
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Когда последний раз у студенческого тренера получилось в НБА? Обычно это все очень не убедительно
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зачем? зачем искать командного тренера для состава с Леброном? ну не работает это, уже было 100 экспериментов, из которых все 100 провалились. К звездам нужен браток, к команде - тренер. По другому это не работает...
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Ответ Эзотерический Фундаменталист
Когда последний раз у студенческого тренера получилось в НБА? Обычно это все очень не убедительно
Стивенс вроде был неплох. А в роли ген.менеджера так вообще топом стал.
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Ответ malinin
Стивенс вроде был неплох. А в роли ген.менеджера так вообще топом стал.
да, действительно
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