Александр Церковный о Паскуале в «Зените»: «Это общее решение. Мы примем его в ближайшие две недели»

Александр Церковный ответил на вопрос о будущем Хавьера Паскуаля в «Зените».

По словам генерального директора сине-бело-голубых, решение будет принято в ближайшие две недели.

– Стоит ли перед клубом задача сохранить тренерский штаб на следующий сезон во главе с ?

– Это будет наше общее решение с Хавьером. Мы примем его в ближайшие две недели, после чего объявим, кто будет руководить баскетбольным « » как тренер. Что касается состава, постараемся сохранить всех сильнейших и в то же время усилить команду. С другой стороны, своих воспитанников из молодежных команд надо не просто задействовать в тренировочном процессе и немного в играх. Будет задача – чтобы те, кто это заслужили, стали игроками главной команды на постоянной основе.