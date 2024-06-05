Хавьер Паскуаль: «Сейчас я в «Зените», а там посмотрим»

Хавьер Паскуаль подвел итоги сезона для «Зенита» и ответил на вопрос о будущем.

– Это был очень длинный сезон. Удачно начали победой в Суперкубке. После этого строили команду, прошли через проблемы в регулярном чемпионате, но оказались готовы к Кубку России и выиграли его. После стали лучшей командой на втором этапе регулярного чемпионата лиги ВТБ. К сожалению, в последней части сезона случилось немало досадных моментов с травмами. Обо всем, что произошло в конце, я могу написать книгу. Мы завоевали бронзу, но очевидно, что хотели взять чемпионство. Не смогли выиграть Кубок Белова, но более‑менее должны быть довольны этим сезоном, несмотря на неудачу в плей‑офф.

– Вы уходите из « »?

– Посмотрим, что произойдет. Сейчас я здесь, а там посмотрим.

– Если останетесь, хватит ли у вас сил на следующий сезон в Единой лиге ВТБ?

– Я полон энергии для всего, несмотря на годы. Да, становлюсь старше и старше, но, честно говоря, чувствую себя молодым.