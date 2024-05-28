Хавьер Паскуаль о месте продолжения карьеры: «Самое главное сейчас – хорошо закончить сезон»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль не стал обсуждать свои планы на будущее.

После победы над «Локомотивом-Кубань» во втором матче серии за 3-е место Лиги ВТБ  главный тренер «Зенита» заявил, что сосредоточен на удачном завершении сезона.

– Может ли случиться так, что это ваша последняя послематчевая пресс‑конференция в Петербурге?

– Самое главное сейчас – хорошо закончить сезон. И не самое удачное время, чтобы говорить о том, что будет в межсезонье. Сейчас я здесь, я с командой.

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