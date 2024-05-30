Хавьер Паскуаль: «В первой половине контролировала ход игры, но потом соперник перехватил инициативу»
Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от «Локо» в 3-м матче.
«Поздравляю «Локо» с заслуженной победой. Наша команда в первой половине контролировала ход игры, но потом соперник перехватил инициативу. Мы допустили ошибки в нападении, в защите не были так надежны, чтобы в итоге праздновать победу.
Эта серия изматывающая, мы оставили много сил в полуфинале, много борьбы, и нас преследуют травмы. Сегодня не было Вольхина. Но, несмотря ни на что, хотим завершить сезон успешно и закончить чемпионат с медалями», – сказал главный тренер «Зенита».
Краснодарский «Локомотив-Кубань» в домашнем матче серии плей-офф за 3-е место переиграл санкт-петербургский «Зенит» (90:87, 1-2).