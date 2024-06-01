Хавьер Паскуаль о победе «Зенита» в серии за бронзу: «Команда в нужный момент проявила характер»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Локо» в 4-м матче серии за бронзу.

«Изматывающий, тяжелый сезон, и я рад, что мы завершаем его победой и завоеванием медалей. Команде было очень непросто, обстоятельства складывались так, что нас преследовали травмы и сложности, начиная с завершения первого этапа «регулярки». Нам приходилось подстраиваться под обстоятельства, сложности с травмами, которые нас постоянно преследовали.

И все же команда в нужный момент проявила характер и в сегодняшнем матче в решающие его отрезки нашла силы и энергию склонить чашу весов в свою пользу. Я поздравляю своих игроков и всю организацию с победой в матче и в этой «бронзовой» серии», – сказал главный тренер «Зенита».

Петербургский «Зенит» в 4-м матче серии за 3-е место обыграл на выезде краснодарский «Локомотив-Кубань» и завоевал бронзовые медали (88:77, 3-1).

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