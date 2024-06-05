Владимир Демин: «Джон Калипари сразу сказал: «Я сделаю из Егора звезду!»

Отец Егора Демина рассказал о решении перейти из «Реала» в NCAA.

«Мы понимали, что нужно искать альтернативные варианты, и после этого принимать окончательное решение. Во-первых, « » – такой клуб, который рассчитывает только на результат. И стратегически ему нужны готовые игроки. Лука Дончич – яркое исключение из правил. С матча в Москве против ЦСКА в 2016 году, в котором он набрал 12 очков, началась его блестящая карьера. Тогда из-за травм у «Реала» отсутствовали сразу несколько игроков задней линии. Понятно, что настоящий талант везде найдет возможность для развития и реализует себя. Мы же не хотели надеяться на удачу или случай, планировали подготовку Егора с учетом поставленной цели. И понимаем, что для этого самое главное – игровое время и правильная роль в команде. Я уверен, что он готов играть на профессиональном уровне уже с этого сезона, но рассчитывать на большие минуты и значимую роль на системной основе в хорошем европейском клубе, тем более в «Реале», сложно.

Соглашение с «Реалом» подразумевало выход из него после этого сезона со стороны игрока, чем и было решено воспользоваться. Хотя вариант остаться в Мадриде был, и он являлся самым спокойным во всех смыслах. Язык, понятные люди, знакомая обстановка, шикарные бытовые условия. Но, все обдумав, мы остались уверены в том, что это не лучший вариант для развития в ближайшие один-два года. Плюс после 30 июня возникали дополнительные обязательства, и нам нужно было принимать серьезное решение. Безусловно, мы очень благодарны «Реалу» за все, что было сделано за два с половиной года нашего сотрудничества.

Команды NCAA начали интересоваться весной. Через партнеров команда Демина стала получать звонки. Интерес проявляли и многие топ-вузы – Кентукки, Арканзас, Бригам Янг, Иллинойс. Звонили из Дьюка. Но в этом университете в предстоящем сезоне все внимание будет уделено Куперу Флэггу – главному кандидату на 1-й номер драфта НБА-2025. Представители Дьюка понимали это и сильно не давили. Позвонили даже из ставшего чемпионом Коннектикута – на следующий день после того, как он выиграл «Мартовское безумие».

Приоритетных вариантов оказалось два – Арканзас и Бригам Янг. Первый из них выглядел весьма привлекательно. Арканзас возглавил легендарный в американском студенческом баскетболе тренер , который до этого 15 лет проработал в Кентукки, стал с этой командой чемпионом в 2012 году, еще трижды выходил в «Финал четырех» и воспитал большое количество игроков для НБА.

Калипари – потрясающий собеседник. Сразу сказал: «Я сделаю из Егора звезду!» Мы всерьез настроились на Арканзас. Послушали и решили не поддаваться эмоциям, взять паузу на 48 часов, чтобы собрать побольше информации. Но начали обсуждать между собой, и мнения разделились.

Арканзас для Калипари – новый вызов, и в ближайшие пару лет команда здесь будет подбираться именно под него. Он – отличный мотиватор, хороший скаутер, может разглядеть талант. Другой вопрос, насколько он сейчас находится в тренде современного баскетбола, и готов ли дать Егору именно ту роль, о которой мы говорим. В то же время Арканзас – южный штат, который имеет свои объективные особенности. А для Егора в первый год обучения очень важно то окружение, которое будет с ним.

Не про развитие был и вариант с Иллинойсом. Эта команда с прагматической системой, где все нацелено на результат любой ценой. Зато предложение BYU было самым ярким во всех смыслах.

Скауты университета Бригама Янга дважды приезжали в Испанию, четко понимали, о ком идет речь, приходили на тренировки, общались с тренерами, были на играх чемпионата Испании – в общем, собрали всю возможную информацию по Егору. И когда начались переговоры, они были ко всему отлично подготовлены.

Самое важное – кандидатура нового главного тренера Кевина Янга. Он проработал в НБА последние 8 лет, а в июне прошлого года, подписав с «Финиксом» новый контракт, стал самым высокооплачиваемым помощником тренера в лиге. Минувшей весной проходил собеседования и на должность главного тренера, но принял решение возглавить BYU по личным обстоятельствам.

Важно, что Янг является молодым и очень перспективным тренером, который отлично знаком с требованиями НБА. А его опыт работы в этой лиге, безусловно, должен помочь Демину добиться прогресса в предстоящем сезоне.

Баскетбольная команда BYU – высокого уровня. В прошлом сезоне выступала в конференции Big 12 – одной из сильнейших в NCAA, которая находится в фокусе внимания национального телевидения и заняла 5-е место среди 14 участников. Это позволило BYU попасть в «Мартовское безумие», но, правда, команда завершила выступление в первом же раунде. Все устные договоренности с университетом Бригама Янга были достигнуты в середине мая», – рассказал отец 18-летнего россиянина, в прошлом профессиональный баскетболист Владимир Демин.