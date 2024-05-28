Егор Демин будет выступать в NCAA за команду Университета Бригама Янга

Теги переходы НБА NCAA университет Бригама Янга Эдриан Воджнаровски Егор Демин Баскетбол

Егор Демин продолжит карьеру в NCAA.

18-летний российский разыгрывающий будет выступать за команду Университета Бригама Янга под руководством тренера Кевина Янга, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Демин рассматривается в качестве Топ-10 проспекта драфта НБА-2025. Игра в NCAA может позволить ему повысить свои шансы на высокую позицию.

«Демин — мастеровитый российский защитник с ростом 205 сантиметров — станет одним из самых талантливых новобранцев в истории программы», — пишет Воджнаровски.

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4 комментария
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Ответ AlexPro2015
Все бы хорошо, но BYU принадлежит церкви мормонов и является для них, так сказать, базовым вузом. Выпускники обычно едут проповедовать в страны третьего мира на год-два.
Демин до выпуска не доучится
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