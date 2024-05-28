Егор Демин будет выступать в NCAA за команду Университета Бригама Янга
Егор Демин продолжит карьеру в NCAA.
18-летний российский разыгрывающий будет выступать за команду Университета Бригама Янга под руководством тренера Кевина Янга, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Демин рассматривается в качестве Топ-10 проспекта драфта НБА-2025. Игра в NCAA может позволить ему повысить свои шансы на высокую позицию.
«Демин — мастеровитый российский защитник с ростом 205 сантиметров — станет одним из самых талантливых новобранцев в истории программы», — пишет Воджнаровски.