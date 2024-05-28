Драфт-эксперт Джонатан Гивони: «Скауты НБА рыскают по всему миру в поисках таких перспективных игроков, как Егор Демин»

Теги НБА NCAA университет Бригама Янга Егор Демин Баскетбол

Драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони оценил переход Егора Демина в BYU.

«Прекрасное усиление для Университета Бригама Янга. Скауты НБА рыскают по всему миру в поисках таких перспективных игроков, как Егор Демин.

Егор – подвижный плеймейкер ростом 206 см с поставленным броском в движении, видением площадки и креативностью в передачах, взрывной и универсальный, способный защищаться и нападать на нескольких позициях», — написал Гивони в соцсети.

18-летний российский разыгрывающий будет выступать в NCAA за команду Университета Бригама Янга.

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