Драфт-эксперт Джонатан Гивони: «Скауты НБА рыскают по всему миру в поисках таких перспективных игроков, как Егор Демин»
Драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони оценил переход Егора Демина в BYU.
«Прекрасное усиление для Университета Бригама Янга. Скауты НБА рыскают по всему миру в поисках таких перспективных игроков, как Егор Демин.
Егор – подвижный плеймейкер ростом 206 см с поставленным броском в движении, видением площадки и креативностью в передачах, взрывной и универсальный, способный защищаться и нападать на нескольких позициях», — написал Гивони в соцсети.
18-летний российский разыгрывающий будет выступать в NCAA за команду Университета Бригама Янга.