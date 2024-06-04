«Барселона» готова предложить Хавьеру Паскуалю 3-летний контракт на 4,5 млн евро

«Барселона» готова предложить контракт главному тренеру «Зенита» Хави Паскуалю.

Испанский клуб рассматривает как первого кандидата на должность главного тренера. «Барса» готова предложить 51-летнему испанскому специалисту трехлетний контракт на 4,5 миллиона евро.

« » приняла решение отправить в отставку после вылета в полуфинале АСВ и 1/4 финала . Среди возможных кандидатов на замену называются Паскуаль, Яка Лакович и .