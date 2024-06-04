«Барселона» готова предложить Хавьеру Паскуалю 3-летний контракт на 4,5 млн евро
«Барселона» готова предложить контракт главному тренеру «Зенита» Хави Паскуалю.
Испанский клуб рассматривает Паскуаля как первого кандидата на должность главного тренера. «Барса» готова предложить 51-летнему испанскому специалисту трехлетний контракт на 4,5 миллиона евро.
«Барселона» приняла решение отправить в отставку Рожера Гримау после вылета в полуфинале АСВ и 1/4 финала Евролиги. Среди возможных кандидатов на замену называются Паскуаль, Яка Лакович и Серджо Скариоло.