«Барселона» готова предложить Хавьеру Паскуалю 3-летний контракт на 4,5 млн евро

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло Барселона Яка Лакович Рожер Гримау чемпионат Испании Хавьер Паскуаль Баскетбол

«Барселона» готова предложить контракт главному тренеру «Зенита» Хави Паскуалю.

Испанский клуб рассматривает Паскуаля как первого кандидата на должность главного тренера. «Барса» готова предложить 51-летнему испанскому специалисту трехлетний контракт на 4,5 миллиона евро.

«Барселона» приняла решение отправить в отставку Рожера Гримау после вылета в полуфинале АСВ и 1/4 финала Евролиги. Среди возможных кандидатов на замену называются Паскуаль, Яка Лакович и Серджо Скариоло.

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