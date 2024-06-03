Тревион Уильямс достиг предварительного соглашения с «Барселоной»

«Барселона» намерена подписать Тревиона Уильямса.

23-летний американский центровой выступал за «Ульм» в сезоне-2023/24. Уильямс набирал 14,5 очка, 10,9 подбора и 4,5 передачи в среднем за матч в Еврокубке и вошел в первую символическую сборную турнира. « » уступил « » в 1/8 финала.

может стать вторым игроком «Ульма», который перейдет в «Барселону» к следующему сезону. Испанский клуб также намерен подписать разыгрывающего .