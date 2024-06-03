Тревион Уильямс достиг предварительного соглашения с «Барселоной»

Теги возможные переходы Еврокубок Ховентуд Барселона чемпионат Испании Ульм Хуан Нуньес Тревион Уильямс Баскетбол

«Барселона» намерена подписать Тревиона Уильямса.

23-летний американский центровой выступал за «Ульм» в сезоне-2023/24. Уильямс набирал 14,5 очка, 10,9 подбора и 4,5 передачи в среднем за матч в Еврокубке и вошел в первую символическую сборную турнира. «Ульм» уступил «Ховентуду» в 1/8 финала.

Уильямс может стать вторым игроком «Ульма», который перейдет в «Барселону» к следующему сезону. Испанский клуб также намерен подписать разыгрывающего Хуана Нуньеса.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий