Джабари Паркер об эмоциях во время интервью: «Это были слезы благодарности»
Джабари Паркер объяснил эмоциональную реакцию во время интервью.
В воскресенье журналист попросил форварда «Барселоны» поделиться мнением по поводу дебютного сезона в Европе с точки зрения баскетбола и жизни в целом.
Второй номер драфта НБА 2014 года отреагировал неожиданно. Он на протяжении 30 секунд пытался справиться с эмоциями, сдерживая слезы, но так и не смог сказать ни слова.
Позже Паркер объяснил свою реакцию.
«Это были слезы благодарности. Я ведь не был уверен, что смогу снова играть. В Барселоне я вновь обрел любовь к баскетболу», – заявил Джабари.