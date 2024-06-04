Джабари Паркер об эмоциях во время интервью: «Это были слезы благодарности»

Джабари Паркер объяснил эмоциональную реакцию во время интервью.

В воскресенье журналист попросил форварда «Барселоны» поделиться мнением по поводу дебютного сезона в Европе с точки зрения баскетбола и жизни в целом.

Второй номер драфта 2014 года отреагировал неожиданно. Он на протяжении 30 секунд пытался справиться с эмоциями, сдерживая слезы, но так и не смог сказать ни слова.

Позже Паркер объяснил свою реакцию.

«Это были слезы благодарности. Я ведь не был уверен, что смогу снова играть. В Барселоне я вновь обрел любовь к баскетболу», – заявил .