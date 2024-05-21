Патрик Беверли: «Несправедливо винить в травмах тренерский штаб или команду»

Теги Милуоки Нью-Йорк НБА Том Тибодо Патрик Беверли НБА плей-офф Баскетбол

Патрик Беверли считает, что нельзя винить Тома Тибодо в травмах игроков «Никс».

«Я не считаю, что травмы зависят от количества игрового времени. Но в этом весь Тибс. Нельзя винить в травмах тренерский штаб.

Травма травме рознь. Некоторые травмы случаются от недостатка тренировок. Некоторые травмы происходят из-за того, что ты неудачно упал, кто-то упал на тебя, неудачно наступил, неудачно развернулся.

Крис Пол серьезно травмировал колено из-за того, что сыграл 48 минут, или из-за недостатка тренировок летом? Я считаю, что несправедливо винить в травмах тренерский штаб или команду», – сказал разыгрывающий «Милуоки».

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1 комментарий
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Смешной чел. Накидал разных причин получения травм и сделал вывод, что травму нельзя получить, когда играешь по 48 минут.
Это всё равно что отрицать аварии на дорогах, потому что есть самолеты, жд, да и к тому же люди вообще во сне умирают
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