Патрик Беверли: «Несправедливо винить в травмах тренерский штаб или команду»

Патрик Беверли считает, что нельзя винить Тома Тибодо в травмах игроков «Никс».

«Я не считаю, что травмы зависят от количества игрового времени. Но в этом весь Тибс. Нельзя винить в травмах тренерский штаб.

Травма травме рознь. Некоторые травмы случаются от недостатка тренировок. Некоторые травмы происходят из-за того, что ты неудачно упал, кто-то упал на тебя, неудачно наступил, неудачно развернулся.

Крис Пол серьезно травмировал колено из-за того, что сыграл 48 минут, или из-за недостатка тренировок летом? Я считаю, что несправедливо винить в травмах тренерский штаб или команду», – сказал разыгрывающий « ».