Зак Иди о своих преимуществах: «Силовые контакты, я даю людям почувствовать свое присутствие»

Зак Иди участвует в драфте-2024 НБА.

Двукратный лучший игрок NCAA прокомментировал, что он может дать своей будущей команде.

«Игра в краске, это мой конек. Силовые контакты, я даю людям почувствовать свое присутствие, подбираю, защищаю краску. Могу играть спиной к кольцу. Зависит от того, что команде будет нужно. Всегда стараюсь делать то, что принесет победу», – заявил Иди.

Центровой занимает 16 строчку в прогнозе ESPN.