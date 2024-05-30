Зак Иди о своих преимуществах: «Силовые контакты, я даю людям почувствовать свое присутствие»
Зак Иди участвует в драфте-2024 НБА.
Двукратный лучший игрок NCAA прокомментировал, что он может дать своей будущей команде.
«Игра в краске, это мой конек. Силовые контакты, я даю людям почувствовать свое присутствие, подбираю, защищаю краску. Могу играть спиной к кольцу. Зависит от того, что команде будет нужно. Всегда стараюсь делать то, что принесет победу», – заявил Иди.
Центровой занимает 16 строчку в прогнозе ESPN.
По сути - здоровый, неповоротливый, без какого либо арсенала. Я бы сказал, что это Руди Гобер для нищих, но это слишком комплиментарно будет.
Это Гога Битадзе, после галоперидола)