Зак Иди о своих преимуществах: «Силовые контакты, я даю людям почувствовать свое присутствие»

Теги НБА NCAA драфт НБА Зак Иди Баскетбол

Зак Иди участвует в драфте-2024 НБА.

Двукратный лучший игрок NCAA прокомментировал, что он может дать своей будущей команде.

«Игра в краске, это мой конек. Силовые контакты, я даю людям почувствовать свое присутствие, подбираю, защищаю краску. Могу играть спиной к кольцу. Зависит от того, что команде будет нужно. Всегда стараюсь делать то, что принесет победу», – заявил Иди.

Центровой занимает 16 строчку в прогнозе ESPN.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Могу не вылезать из краски, так что бросайте свои трёшки сколько влезет. И на подстраховки я тоже не буду выходить. И размены на шустрых маленьких я не люблю, потому что медленный. Думаю играть буду минут по 15-20, как раз за это время успею насобирать фолов
+1
0
+1
Даже на таком мертвом драфте он не топ-10.
По сути - здоровый, неповоротливый, без какого либо арсенала. Я бы сказал, что это Руди Гобер для нищих, но это слишком комплиментарно будет.
Это Гога Битадзе, после галоперидола)
+1
0
+1
Ответ boller_73
Могу не вылезать из краски, так что бросайте свои трёшки сколько влезет. И на подстраховки я тоже не буду выходить. И размены на шустрых маленьких я не люблю, потому что медленный. Думаю играть буду минут по 15-20, как раз за это время успею насобирать фолов
Так можно вообще на игры не выходить. Работать чисто на тренировках.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий