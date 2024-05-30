Джош Харт: «Деррик Уайт более эффективен, чем Джейсон Тейтум»

Теги Бостон Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джош Харт Джейсон Тейтум Деррик Уайт Баскетбол

Джош Харт считает Деррика Уайта более эффективным игроком, чем Джейсон Тейтум.

«Если говорить об эффективности, я бы поставил Деррика Уайта выше Джейсона Тейтума.

Обратите внимание на каждый важный момент последних шести минут четвертой четверти и овертайма. Уайт участвует в каждом важном моменте. Он, вероятно, один из самых эффективных игроков, потому что он делает на площадке абсолютно все и делает это на очень высоком уровне», – сказал форвард «Нью-Йорка».

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7 комментариев
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Второй момент Деррик Белый не первая опция в атаке, к которой всегда особое внимание защиты соперника. Когда тебе скидывает чувак, на котором сдвоились, тебе проще быть эффективным
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Классический наброс. Деррик отличный игрокч и важнейший игрок Бостона. Но Тейтум лидирует, по очкам, по передачам, по подборам. Он тащит на себе основную нагрузку и в защите и в нападении, и самое главное весь хейт на себя принимает.
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По факту именно после появления Уайта эта чокерная братия стала реальным контендером
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Если бы Тэйтум поиграл у Поповича, то возможно был бы более эффективныем, при всём уважении к Стивенсу.
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Тоже хейтер, да?)
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Можно сколько угодно говорить, что именно Тейтум лидер по очкам, подборам, перехватам. Но именно Уайт является самой надежной (опасной для соперника) опцией. Процент попаданий выше, защита лучше.
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Уайт тащит Бостон к титулу
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