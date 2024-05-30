Джош Харт: «Деррик Уайт более эффективен, чем Джейсон Тейтум»

Джош Харт считает Деррика Уайта более эффективным игроком, чем Джейсон Тейтум.

«Если говорить об эффективности, я бы поставил выше .

Обратите внимание на каждый важный момент последних шести минут четвертой четверти и овертайма. Уайт участвует в каждом важном моменте. Он, вероятно, один из самых эффективных игроков, потому что он делает на площадке абсолютно все и делает это на очень высоком уровне», – сказал форвард « ».