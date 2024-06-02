Джош Харт: «Руди Гобер и так бестолковый. Физически некоординированный. Оставлять его против игроков задней линии нечестно»

Джош Харт и Джейлен Брансон обсудили Руди Гобера.

«С одной стороны, он и так бестолковый парень. Физически, со слабой координацией и тому подобным. Оставлять его без подстраховки против игроков задней линии просто нечестно. Мы это много раз видели.

Считаю ли я, что он должен быть в разговорах о «Мистере замке»? Нет. Но несправедливо и заставлять его опекать защитников в одиночку. Это будет сложно для любого.

Если он будет переключаться на быстрых, негабаритных игроков соперника постоянно, он не сможет приблизиться к награде лучшему защищающемуся. Если он будет проделывать такое в течение сезона, то не попадет в восьмую защитную сборную. Но это не его специализация. Не та ситуация, в которой он должен оказываться», – заявил защитник « » .

«Если оставлять его против и , ни один человек на планете не сможет ожидать от него успеха. Оказывает ли влияние на игру в защите? Совершенно точно. Если ты прошел защитника и видишь его перед собой, ты не кладешь «лэй-ап» в корзину, ты начинаешь думать о своем следующем шаге. Он заставляет тебя думать, но ему нельзя размениваться.

Дрю Холидэй никогда не выигрывал «Мистера замка». Только подумайте, сколько игр он решил в защите. Кого он опекал за свою карьеру. Он иногда защищается против пятых номеров. Меняется при «пик-н-роллах» и занимается буквально всем», – заключил разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон в подкасте The Roommates Show.