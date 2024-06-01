Джейлен Брансон об игроке «Никс», который испустил газы в раздевалке: «Он выше 195 сантиметров, чернокожий»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф довление Джош Харт Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон дал наводку на игрока «Никс», который испустил газы в раздевалке.

Перед пятой игрой серии «Нью-Йорк» – «Индиана» в раздевалке нью-йоркцев случился забавный эпизод, когда неназванный баскетболист громко испустил газы, что позволило снять напряжение.

Брансон обсудил данный вопрос в подкасте с одноклубником Джошем Хартом.

«Это был не я... Джош, ты точно можешь поручиться за это. Это был не я. Я знаю, кто это был. Готов поговорить, но за правильную цену. Хотите узнать, кто это был? Найдите меня. Я в Монако.

Я могу сказать вам, кто это не был. Это был не я, не Джерико, не Джош, не Джулиус. Я могу сказать, что этот человек ростом выше 195 сантиметров, этот человек чернокожий... Я позвоню ему прямо сейчас, хотя не уверен, сохранил ли его номер. Я плохой товарищ по команде», – заявил Брансон.

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6 комментариев
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До Финала 6 дней. Пока остаётся следить лишь за ситуацией с пердежом в раздевалке Никс. Держимся.
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Робинсон получается
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Как дети)
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Это был Робинсон. Инфа 146%
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Оказывается пердёж перед коллегами снимает напряжение...А,мы привыкли,что бы расслабиться на троих соображать.Вон оказывается пернул и все в шоколаде.В прямом смысле этого слова...Подумаешь,обдристался слеганца,зато друзья счастливы.
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Может, Stone Cold?
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