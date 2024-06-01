Джейлен Брансон об игроке «Никс», который испустил газы в раздевалке: «Он выше 195 сантиметров, чернокожий»

Джейлен Брансон дал наводку на игрока «Никс», который испустил газы в раздевалке.

Перед пятой игрой серии « » – « » в раздевалке нью-йоркцев случился забавный эпизод, когда неназванный баскетболист громко испустил газы, что позволило снять напряжение.

Брансон обсудил данный вопрос в подкасте с одноклубником .

«Это был не я... Джош, ты точно можешь поручиться за это. Это был не я. Я знаю, кто это был. Готов поговорить, но за правильную цену. Хотите узнать, кто это был? Найдите меня. Я в Монако.

Я могу сказать вам, кто это не был. Это был не я, не Джерико, не Джош, не Джулиус. Я могу сказать, что этот человек ростом выше 195 сантиметров, этот человек чернокожий... Я позвоню ему прямо сейчас, хотя не уверен, сохранил ли его номер. Я плохой товарищ по команде», – заявил .