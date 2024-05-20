Реджи Миллер: «Игроки «Никс» теперь смогут вместе восстановиться на прекрасных пляжах Канкуна»
Реджи Миллер подколол «Никс» после поражения в серии с «Пэйсерс».
Прославленный баскетболист «Индианы», а ныне комментатор по ходу карьеры был принципиальным соперником «Нью-Йорка». Во время второго матча серии в «Мэдисон Сквер Гарден» зрители скандировали «Миллер – отстой», а защитник Джош Харт что-то сказал одному из лучших снайперов в истории НБА.
Миллер выложил в соцсетях фотографию этого момента. После матча номер два «Пэйсерс» дважды победили дома и в итоге выиграли серию.
«Момент, когда изменился ход серии!
Джейлен Брансон, ты настоящий игрок, баскетболист с большой буквы, ты был лучшим в этом плей-офф, но теперь ты и твои товарищи по «Никс» можете вместе восстановиться на прекрасных пляжах Канкуна. Пожалуйста, наслаждайтесь!» – написал Реджи.