Реджи Миллер: «Игроки «Никс» теперь смогут вместе восстановиться на прекрасных пляжах Канкуна»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Реджи Миллер НБА плей-офф Джош Харт Джейлен Брансон Баскетбол

Реджи Миллер подколол «Никс» после поражения в серии с «Пэйсерс».

Прославленный баскетболист «Индианы», а ныне комментатор по ходу карьеры был принципиальным соперником «Нью-Йорка». Во время второго матча серии в «Мэдисон Сквер Гарден» зрители скандировали «Миллер – отстой», а защитник Джош Харт что-то сказал одному из лучших снайперов в истории НБА.

Миллер выложил в соцсетях фотографию этого момента. После матча номер два «Пэйсерс» дважды победили дома и в итоге выиграли серию.

«Момент, когда изменился ход серии!

Джейлен Брансон, ты настоящий игрок, баскетболист с большой буквы, ты был лучшим в этом плей-офф, но теперь ты и твои товарищи по «Никс» можете вместе восстановиться на прекрасных пляжах Канкуна. Пожалуйста, наслаждайтесь!» – написал Реджи.

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10 комментариев
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Ждём игроков Индианы через 4 игры, ответили игроки Никс
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А Реджи может насладиться своими изящными пальцами рук, не обремененными перстнями.
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Индиане в этом ПО конечно очень повезло с сеткой, а именно с травмами игроков команд сетки. Серия с Бостоном восстановит статус кво
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черт, а ведь я сейчас позавидовал игрокам Никс
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Ответ Maturmalai
А Реджи может насладиться своими изящными пальцами рук, не обремененными перстнями.
У Никс то все 10 пальцев на руках в перстнях х) старый биф, подливает масла в огонь он, у него особая любовь с этим городом)
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Ответ scorp19
Через 4 игры там и Индиана будет.
С таким нестабильным Бостоном не факт что через 4.
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