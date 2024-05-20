Джейлен Брансон: «Не могу назвать сезон удачным»
Джейлен Брансон подвел итоги сезона.
«Нью-Йорк» Брансона уступил «Индиане» в седьмом матче серии второго раунда – 109:130, 3-4.
Лидер «Никс» по ходу встречи получил перелом руки.
«Не могу назвать этот сезон удачным. Разве мы выиграли чемпионат? Разве мы приблизились к этому? Так что нет. Так я это вижу. Так оно и есть.
Я бы сказал, что в моем выступлении есть плюсы и минусы. Плюсы, очевидно, в том, что в некоторые моменты плей-офф я неплохо играл индивидуально. Минусы в том, что я играл недостаточно хорошо, чтобы помочь своей команде продвинуться вперед.
Можно сказать, что я получил травму в седьмом матче, но я не очень хорошо играл в этой встрече. У нас было преимущество 2-0 и 3-2. Сложно смотреть на вещи с индивидуальной точки зрения, когда ты не помог своей команде победить», – скзаа
Но это не суть.
Сезон с моего Имхо удачный. С тем лазаретом и ротацией дойти до 7 матча, это нужно иметь яйца и желание.
Просто вот из за нелюбви к Бостон у я рад что вышла Индиана. Они хоть могут зелёных покошмарить. А как представлю серию с НЙ без Брансона, Ануноби и Харта в старте, то становится просто обидно и непонятно - как может так везти с оппами. Это был бы вообще перебор.