Джейлен Брансон: «Не могу назвать сезон удачным»

Джейлен Брансон подвел итоги сезона.

« » уступил «Индиане» в седьмом матче серии второго раунда – 109:130, 3-4.

Лидер «Никс» по ходу встречи получил перелом руки.

«Не могу назвать этот сезон удачным. Разве мы выиграли чемпионат? Разве мы приблизились к этому? Так что нет. Так я это вижу. Так оно и есть.

Я бы сказал, что в моем выступлении есть плюсы и минусы. Плюсы, очевидно, в том, что в некоторые моменты плей-офф я неплохо играл индивидуально. Минусы в том, что я играл недостаточно хорошо, чтобы помочь своей команде продвинуться вперед.

Можно сказать, что я получил травму в седьмом матче, но я не очень хорошо играл в этой встрече. У нас было преимущество 2-0 и 3-2. Сложно смотреть на вещи с индивидуальной точки зрения, когда ты не помог своей команде победить», – скзаа